Американские санкции не касались запрета на импорт смартфонов или ноутбуков в Россию, но опрошенные The Washington Post торговые юристы указали, что ряд компаний решили полностью прекратить поставки в Россию независимо от того, нарушают ли правила их отдельные товары.

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На сколько упал экспорт техники в Россию

Только за март по сравнению с февралем поставки технологических продуктов в Россию сократились более чем на половину. Детальнее статистика выглядит так:

поставки ноутбуков сократились на 40%;

смартфонов – на 66%;

телекоммуникационного оборудования – на 98%.

В целом же сокращение поставок техники по странам выглядит так:

экспорт из США в Россию сократился на 86%;

из Южной Кореи – на 62%;

из Финляндии – на 60%.

Что же касается непосредственно американских санкций, то они требуют, чтобы все мировые компании ограничили поставки техники в Россию, если они используют американское оборудование или программы для производства микросхем.

Техногиганты покидают Россию

Из крупных компаний официально о приостановлении поставок в Россию объявили Apple, Samsung, DJI и другие. Xiaomi и Huawei отказались отвечать на вопрос об ограничении импорта, но в марте издание The Financial Times сообщило о значительном сокращении поставок смартфонов в Россию китайскими компаниями Xiaomi, Oppo и Huawei.

Напомним, что после начала полномасштабной войны России в Украине и ряда введенных санкций, там решили легализовать параллельный импорт. Фактически, Россия узаконила "серый" импорт продуктов в страну. Это привело к тому, что стоимость компьютерной техники и электроники для конечного потребителя может возрасти на 20-50% в ближайшее время.

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А еще у России серьезные проблемы с некоторыми категориями товаров. В их числе премиальные модели бытовой техники, флагманские смартфоны, умные часы и игровые консоли. Российский Минпромторг сообщает, что в изобилии есть только такая техника, как: