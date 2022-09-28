Как отметил в твиттере астроном Тим Листер по обсерватории Лас-Кумбрес, ускоренные кадры столкновения, снятые телескопом в Южной Африке, показали точный момент, когда корабль NASA DART ударил астероид, подняв большую волну обломков.

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Листер был не единственным профессиональным наблюдателем, опубликовавшим видео столкновение снятое с Земли. Совместный проект NASA и Гавайского университета Asteroid Terrestrial-impact Earth-impact Last Alert System (ATLAS) также поделился снимками момента, когда DART ударился о Двморфос.

Только посмотрите на это невероятное зрелище:

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Человечество способно защитить себя

Хотя ни Диморфос, ни его парный астероид Дидимос, не представляли угрозы для Земли, это историческое испытание возможностей DART стало важным первым шагом на пути к тому, чтобы понять, сможет ли корабль NASA размером с автомобиль помочь предотвратить столкновение с другими астероидами, которые могут вызвать значительные разрушения, если упадут на Землю.

Судя по тому, насколько зрелищным оказалось столкновение – и как щедро ученые NASA говорили о нем, называя его "прекрасным для наблюдения" – кажется вероятным, что DART достиг своей цели, хотя мы все еще ждем данных, показывающих, как столкновение повлияло на траектория пара.