Впечатляющий таймлепс ночного неба продолжительностью в 12 лет демонстрирует изменения видимой вселенной

NASA накануне обнародовало 12-летний таймлепс всего неба. Он демонстрирует эволюцию увлекательных космических объектов, таких как коричневые карлики и даже чёрные дыры.

Для осуществления этой непростой задачи NASA использовало данные, собранные космическим аппаратом Near-Earth Object Wide Field Infrared Survey Explorer (NEOWISE). Его основным предназначением, как следует из названия, является мониторинг околоземных объектов, таких как астероиды и кометы.

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Каждые полгода космический аппарат завершает свой путь на полпути вокруг Солнца, каждый раз делая множество снимков для карты "всего видимого неба". И теперь NASA объединило 18 таких карт, чтобы сформировать окончательную, всеобъемлющую карту неба, охватывающую более десяти лет.

Если вы выйдете на улицу и посмотрите на ночное небо, может показаться, что ничего не меняется, но это не так. Звезды загораются и взрываются, астероиды проносятся мимо. Черные дыры разрывают звезды на части. Вселенная – это действительно занятое, активное место,

– сказала Эми Майнцер, главный исследователь NEOWISE, в пресс-релизе.

Однако большинство этих событий остаются незамеченными невооруженным глазом. Поэтому NEOWISE захватил инфракрасный свет, излучающий эти космические тела, переоборудовав инфракрасные датчики на борту своего предшественника, WISE.

Увлекательный таймлепс

Результаты не только удивительны для нас, это также бесценный ресурс для астрономов, особенно в области астрономии временной области, подразумевая изучение того, как астрономические объекты изменяются с течением времени.

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NEOWISE и его предшественник уже доказали свою незаменимость в последних исследованиях Вселенной. В 2012 году, например, он обнаружил миллионы сверхмассивных черных дыр в далеких галактиках.

А в 2020 году NEOWISE также использовался для исследования коричневых карликов, которые по сути являются низкорослыми звездами, так и не набравшими достаточной массы для ядерного синтеза.