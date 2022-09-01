Галактика M74, расположенная примерно в 32 миллионах световых лет от Земли в созвездии Рыб, известна своей четко очерченной спиралью с заметными рукавами, выходящими из центра. Общие наблюдения двух больших космических телескопов дают полное представление о галактике.

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Разница между телескопами Hubble и James Webb

В то время как 32-летний космический телескоп Hubble "видит" Вселенную преимущественно в видимом спектре света, показывая распределение звезд в галактике, James Webb сосредотачивается на инфракрасном спектре, замечая газ и пыль, излучающие тепло, накапливающиеся в спиральных рукавах галактики.

Следовательно, общие наблюдения позволяют ученым создать полную картину космического объекта и рассмотреть все детали в различных спектрах.

Впечатляющие виды "Фантомной галактики": смотрите видео

Интересные детали "Фантомной галактики"

Результаты совместной работы обоих телескопов отлично видны на видео. Можно рассмотреть различные детали и части галактики, как регионы, в которых образуются звезды (красные пузырьки, разбросанные по спиральным рукавам). Эти так называемые области H II представляют собой облака газообразного водорода, светящиеся в ультрафиолетовом свете вместе с горячими молодыми звездами внутри.

Наблюдение с телескопа James Webb показывает плотное скопление звезд в центре этой галактики, видно голубыми цветами. Они проводились с помощью прибора среднего инфракрасного излучения (MIRI) телескопа в рамках кампании, состоящей из 19 галактик, образующих звезды в этом регионе Вселенной.

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По данным Европейского космического агентства (ESA), опубликовавшему видео, проект является частью международного сотрудничества под названием PHANGS вместе с наблюдениями из телескопа Hubble и некоторых наземных телескопов.

Добавление кристально чистых наблюдений James Webb на больших длинах волн позволит астрономам точно определить области звездообразования в галактиках, точно измерить массу и возраст звездных скоплений и получить представление о природе дрейфующих в межзвездном пространстве мелких частиц пыли,

– сообщило ESA.

ESA является партнером NASA по проекту космического телескопа James Webb стоимостью 10 миллиардов долларов вместе с Канадским космическим агентством.