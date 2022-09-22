Джеймс Уэбб сделал захватывающее фото Нептуна

Похоже, команда космического телескопа имени Джеймса Уэбба собралась перефотографировать все объекты Солнечной системы. И хотя телескоп не предназначен для съемки таких близких объектов, его снимки демонстрируют поразительные особенности планет.

Из всех ближайших планет Сатурн наиболее известен своими выдающимися кольцами. Но космический телескоп NASA Джеймс Уэбб напомнил астрономам, что у Нептуна тоже есть свои блестящие кольца.

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Новое фото Нептуна

На новом изображении телескопа Нептун, часто выглядящего как гигантский голубой шар на непрозрачном фоне пустого пространства, выглядит как затемненная сфера с тонкими обручами пыли и россыпью спутников. Как и все фотографии Вебба в инфракрасном свете (тип света, невидимый для наших глаз), она окружена никогда раньше не виденными галактиками на расстоянии миллиардов световых лет.

Астрономы говорят, что новое фото является самым четким снимком ледяной планеты-гиганта, сделанным за последние 30 лет. На снимке можно увидеть призрачные кольца Нептуна, некоторые из которых не были доступны для наблюдения, как Вояджер-2 заметил их, пролетая мимо в 1989 году. Снимки также показывают полосу облаков вокруг известного вихря на южном полюсе планеты.



Нептун / Фото NASA



Нептун и его соседи / Фото NASA

Такие яркие изображения Нептуна демонстрируют способность телескопа стоимостью 10 миллиардов долларов собирать чрезвычайные данные не только о далекой Вселенной, являющейся ее основным предназначением, но и о находящихся ближе к нам небесных объектах. Ученые полагают, что "Уэбб" откроет золотой век в нашем понимании космоса.

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Напомним, что накануне аппарат сделал впечатляющие фото Марса, в инфракрасном диапазоне, позволившие приподнять занавес таинственности атмосферы планеты.

Нептун – самая отдаленная планета Солнечной системы. Планете нужно около 165 лет, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца. Если бы Земля была размером пять копеек, ледяной гигант был бы величиной с баскетбольный мяч.