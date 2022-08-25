Сейчас космическая станция Tiangong (Тяньгун) состоит из двух модулей. Роботизированная рука длиной 10 метров, которая была запущена вместе с основным модулем Tianhe в апреле 2021 года, имеет камеру, позволяющую сканировать и исследовать внешнюю часть станции. Это включает и новый модуль Wentian, присоединившийся к Tianhe на орбите в июле 2022 года.

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Что видно на видео

Новое видео, опубликованное на этой неделе китайским агентством космических полетов, демонстрирует разные виды больших солнечных батарей, которые снабжают энергией "Тяньгун". На видео можно распознать сферические гироскопы, контролирующие положение и ориентацию станции во время вращения вокруг Земли.

Море и облака можно увидеть на Земле примерно на 380 километров ниже станции. Также виден космический корабль "Шэньчжоу 14", доставивший на орбиту команду "Тяньгун".

Пейзажи станции "Тяньгун": смотрите видео

Инспекционная работа обеспечила обновление статуса станции и показала несколько удивительных пейзажей. Но это также подтвердило, что новый модуль Wentian готов к перемещению от переднего стыковочного узла космической станции к боковому порту, куда Wentian будет постоянно пристыкован.

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Wentian будет перемещен в предназначенный для него стыковочный порт перед запуском третьего и последнего модуля Mengtian, который запланирован на октябрь.

Итого Tianhe, Wentian и Mengtian завершат T-образную космическую станцию Tiangong, которую Китай планирует эксплуатировать не менее 10 лет.