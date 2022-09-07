В Quake теперь можно сыграть на часах Apple Watch

Культовый шутер от первого лица Quake 1996 года, компании ID Software, портировали для запуска на Apple Watch. Самое интересное, что в игру можно полноценно сыграть прямо на часах.

Порт является работой программиста Томаша Визмазала, и вы можете увидеть игру в действии на видео ниже. Визмазал использовал программный рендер Quake и комбинацию гироскопического и сенсорного управления. Ему даже удалось заставить часы воспроизводить звук.

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Хотя это не самая простая игра, учитывая размер и ограничение элементов управления на Apple Watch, все же это поразительное достижение – видеть Quake на смарт-часах. И что делает его еще более впечатляющим, так это тот факт, что игра работает с плавной частотой 60 кадров в секунду.

Quake 1996 на Apple Watch: смотрите видео

К сожалению, Quake для Apple Watch не будет доступна в App Store из-за лицензионных ограничений на игровые ресурсы. Однако вы можете создать его самостоятельно, если у вас есть доступ к Mac и Xcode. Визмазал объясняет, как это сделать, в своем GitHub-репозитории для проекта.

Напомним, что другой культовый шутер и безусловный лидер портирования на все возможные электронные гаджеты – Doom – недавно запустили на компьютере трактора John Deere.