Посмотрите, как SpaceX запускает 53 новых спутника Starlink в космос: трансляция

SpaceX планирует запустить еще 53 интернет-спутника Starlink на орбиту. В рамках запуска произойдет возврат и посадка первой ступени, а это всегда увлекательное зрелище. Подключитесь к трансляции и просмотрите запуск в прямом эфире.

Как сообщает 24 канал, двухступенчатая ракета Falcon 9 с 53 космическими спутниками Starlink должна стартовать с Космического центра Кеннеди NASA во Флориде в среду в 6:20 по восточному поясному времени (10:20 по Гринвичу и в 13:20 по Киеву).

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Первая ступень ракеты приземлится на беспилотную платформу SpaceX под названием "A Shortfall of Gravitas" в Атлантическом океане примерно через девять минут после старта, если все пойдет по плану.

Трансляция должна начаться примерно за 10 минут до старта. Она закончится незадолго после приземления первой ступени. Таким образом, прямая трансляция, скорее всего, не будет включать в себя развертывание спутников Starlink, которое, как ожидается, состоится примерно через час после запуска.

Трансляция запуска Falcon 9: смотрите видео

Эта миссия станет уже пятой для конкретной первой ступени Falcon 9. Такое повторное использование является приоритетом для SpaceX и его основателя и генерального директора Илона Маска. Напомним, что Маск рассматривает быстрые и повторяющиеся полеты как ключевой прорыв, необходимый для продвижения амбициозных исследовательских целей, таких как заселение Марса, экономически осуществимыми.

Согласно сайту компании, на сегодня SpaceX приземлила первые ступени Falcon 9 уже 113 раз во время орбитальных миссий и 92 раза повторно запускала их.

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Коротко о Starlink

Starlink – это масштабная группировка спутников SpaceX, которая в настоящее время состоит из более 2300 спутников. В последнее время это число быстро растет. SpaceX уже запустила 20 миссий в 2022 году, и 13 из них были посвящены полетам Starlink.

Общее количество спутников Starlink может стать действительно огромным в скором будущем; версия группировки следующего поколения может в конце концов состоять из 30 000 спутников.