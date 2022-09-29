Вид со спутника на ужасный ураган "Ян", грозящий катастрофическими разрушениями во Флориде

Ураган "Ян" превратился в теплые воды Мексиканского залива в чрезвычайно опасный шторм четвертой категории. Это произошло после того, как в последнюю неделю сентября на Кубе выпало 30 сантиметров осадков, что привело к обесточившемуся острову. Посмотрите, как ураган смотрится из космоса.

Сезон ураганов в Атлантике в 2022 году начался с небольшим опозданием, но уже приносит неприятные сюрпризы. После урагана "Фиона", который в середине сентября повлек за собой наводнения и широкомасштабные отключения электроэнергии в некоторых частях Карибского бассейна и Канады, ураган "Ян" стал главной угрозой для побережья Флориды.

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Сейчас "Ян" превратился в чрезвычайно опасный шторм четвертой категории со скоростью ветра 250 км/ч .

Катастрофические штормовые приливы и разрушительные волны от урагана "Ян" ожидаются вдоль юго-западного побережья Флориды от Энглвуда до Бонита-Бич, включая гавань Шарлотта-Харбор. Жители должны срочно выполнять приказы об эвакуации от местных чиновников,

– сообщил Национальный центр ураганов Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

По словам синоптиков, ураган является настоящим кошмаром, поскольку он двигается медленно, принося проливные дожди и разрушительный ветер. По данным Национального центра ураганов, после того, как "Ян" достигнет юго-западного побережья Флориды, он повлечет за собой подъем воды на 5 метров выше обычного уровня притока вдоль юго-западного побережья.

NOAA прогнозирует, что шторм принесет "катастрофический ущерб от ветра вдоль юго-западного побережья Флориды". Экстремальные осадки ожидаются по всему полуострову Флорида.



Ураган "Ян" из космоса / NASA

Как ураган "Ян" повлиял на космические запуски

Шторм вынудил NASA отложить несколько громких запусков, включая испытательный полет новой лунной ракеты Space Launch System (SLS) и запуск экипажа SpaceX на Международную космическую станцию.

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Запуск экипажа Crew-5 в орбитальный форпоста теперь ожидается не ранее 4 октября, в то время как агентство все еще обдумывает новую дату знакового полета SLS, который является важным шагом в планах NASA по возвращению людей на Луну в рамках программы Artemis.

NASA отслеживает ураган Ян с Международной космической станции. Космическое агентство будет проводить прямую трансляцию урагана из орбитальной лаборатории.