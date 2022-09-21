Изображения светящейся в темноте разметки быстро стали вирусными собрав почти 100 000 распространений на Facebook. Эффект впечатляет, ведь разметка превращает обычную сельскую дорогу ночью в нечто вроде автобана прямо из фильма Tron.
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Обработка дороги улучшает видимость самой разметки, расположенных рядом знаков, а также четко иллюстрирует будущие перекрестки и повороты для водителей.
Фотолюминесцентная разметка / Фото Tarmac Linemarking
Как это работает
Как и в случае с фотолюминесцентным покрытием – разметка поглощает энергию света в течение дня и излучает ее ночью демонстрируя эффект свечения.
Покрытие разметки фотолюминесцентной краской / Фото Tarmac Linemarking
По словам представителя компании, свет должен продержаться "большую часть ночи" после солнечного дня, а вот относительно качества работы покрытия в облачную погоду, ответы представителя компании были слишком расплывчатыми. Но, по крайней мере, разметка должна светиться в сумерках, когда такие опасные животные, как олени, выходят из укрытий и снуют по дорогам – для австралийских водителей это настоящая проблема.
Ночью разметку видно очень хорошо / Фото Tarmac Linemarking
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Разметка, которая светится в темноте, действительно более эффективна и практична, чем дорожные светоотражатели, которые уже установлены на бесчисленном количестве улиц и автомагистралей? В любом случае это могу быть еще одной дополнительной мерой для повышения безопасности на дорогах.
Кроме того, такие фотолюминесцентные полосы можно использовать на некоторых особо опасных участках дорог в ночное время суток. А еще лучше – на пешеходных или велосипедных дорожках, поскольку ни пешеходы, ни велосипедисты часто не имеют собственного мощного источника света.