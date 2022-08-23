Инженер создал пушку для метания ножей с лазерной наводкой, которая всегда попадает точно в цель

Энтузиаст создал машину похожую на оружие из видеоигры, но этот гаджет настоящий и функциональный. Портативная, механическая, компьютеризированная пушка с лазерной наводкой способна прицельно швырять ножи.

Стоит сразу отметить, что это не просто автоматическое ружье, которое заряжается ножами и прямо их выстреливает. Пушка фактически бросает нож, закручивая его как профессионал. Механизм способен попадать 10 раз подряд точно в цель, куда указывает лазер.

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Пушка от Quint Builds производит тщательный расчет того, как вращать нож нужное количество раз, чтобы он попал точно в цель снова и снова. Для наведения используется самодельная лазерная система на базе LIDAR, чтобы измерить расстояние и соответственно настроить траекторию ножа.

Как работает механизм пушки

Механизм выбрасывает ножи из интегрированного пружинного магазина на электромагните, прикрепленном к каретке, которая двигается вперед вдоль пути со скоростью 10 метров на секунду благодаря паре моторизованных ремней, которые в свою очередь питаются от пары аккумуляторов для ховерборда на 36 В.

Когда каретка достигает середины пути, электромагнит запрограммированный на пуск ножа срабатывает, позволяя поразить цель на расстоянии до 4,5 метра.

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Самодельная пушка с лазерной наводкой швыряет ножи точно в цель: смотрите видео