Одно из преимуществ Tesla, недоступных большинству конкурентам, заключается в массовом сборе данных из тысяч автомобилей, попавших в ДТП. В новом видео компания показала, как использует эти данные, и проверяет их на практике, чтобы улучшить безопасность машин.

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Как Tesla создает свои автомобили

Собирая данные о миллионах автомобилей в нашем парке и воспроизводя реальные сценарии аварий, мы можем создавать одни из самых безопасных транспортных средств на дороге. Ранее лучшим способом спроектировать автомобиль были краш-тесты, соответствующие отраслевым стандартам. Но эти краш-тесты похожи на несколько песчинок. Эти песчинки должны изображать пляж, но на самом деле пляж бесконечно сложен. Каждая авария уникальна. Новые технологии открывают новые возможности. Теперь мы можем взглянуть на реальный мир и спроектировать для этого автомобиль,

– говорят работники Tesla.

В видео инженеры объясняют, что встроенные датчики собирают данные о ДТП из множества машин. Имея более миллиона постоянно активных автомобилей, компания получает огромное количество информации.

Учитывая это, искусственный интеллект всего за 10 мс способен определить тип аварии, и соответствующим образом настроить работу подушек безопасности.

Когда происходит авария, авто узнает точное положение сиденья и руля, независимо от того, как их расположил в этот момент водитель.

Соответствующим образом разворачиваются подушки безопасности.

Краш-тест Tesla Model Y: видео

Видео демонстрирует, как после долгого моделирования инженеры Tesla впервые воссоздали аварию с дублированием реальных условий – пикап врезается в Model Y, повторяя все обстоятельства инцидента, который произошел на самом деле. Производитель при этом называет такой краш-тест первым в мире.

Напомним, одной из последних громких аварий с участием электромобилей компании был инцидент в штате Флорида, что в США. Тогда Tesla Model 3 на автопилоте попала в ДТП. Двое ее пассажиров сгорели.