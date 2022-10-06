Луна могла сформироваться через час после удара Земли с другой планетой: вот как это выглядело

Гигантский удар мог оторвать кусок материала от Земли и вывести его на орбиту образовавшуюся Луну. Это один из вариантов образования спутника нашей планеты, рассматриваемый учеными. Ранее считалось, что Луна формировалась в течение длительного периода из обломков нашей планеты, но теперь ученые думают, что она могла сформироваться в течение часа.

Подробная компьютерная симуляция, созданная Институтом вычислительной космологии Даремского университета, показала эту альтернативную историю происхождения спутника Земли. Этот новый, метко названный "сценарий непосредственного спутника" означает, что протомесяц был менее расплавлен во время своего формирования и предполагает, что большая часть Луны образовалась сразу после гигантского удара о Землю.

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Эта теория быстрого формирования также предполагает другой внутренний состав Луны, что может объяснить некоторые интересные характеристики, подобные земным, которые наблюдаются в лунных образцах.

Как могла образоваться Луна

Считается, что Луна образовалась около 4,5 миллиарда лет назад, когда в Землю врезался объект из космоса примерно размером с Марс, который ученые назвали "Тея". Ранее существовала теория, что этот удар выбросил поле обломков, из которых постепенно сформировалась Луна. Следствием этого было бы то, что Луна в основном была создана материалом, предоставленным Теей, а не материалом с Земли. Эта идея была пересмотрена, когда было обнаружено, что лунные породы имеют состав, очень похожий на мантию Земли.

Результаты с высоким разрешением, полученные с помощью впечатляющей вычислительной мощности службы DiRAC Memory Intensive под названием COSMA, расположенной в Даремском университете в Англии, показали, что внешний слой Луны богат материалом, происходящим с Земли.

Этот путь формирования может помочь объяснить схожесть изотопного состава лунных пород, возвращенных астронавтами "Аполлона", с мантией Земли. Это также может иметь заметные последствия для толщины лунной коры, что позволит нам более точно определить тип произошедшего столкновения.

– сказал соавтор исследования, физик Даремского университета Винсент Эке в своем заявлении.

Моделирование команды учитывало сотни различных сценариев столкновения, которые изменяли угол и скорость столкновения Теи в дополнение к изменению масс и вращению столкнувшихся тел. Это также показало, что крупный естественный спутник, такой как Луна, которая еще формируется, может выжить на близкой орбите вокруг Земли.

Ранее считалось, что быстрорастущее вблизи Земли большое тело будет разорвано на части приливными силами, возникающими вследствие гравитационного влияния нашей планеты, что будет способствовать медленному процессу создания Луны.

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Как могла образоваться Луна: смотрите видео

Эти новые симуляции показывают, что такое тело может не только выдержать приливные силы, но фактически может быть вытолкнуто на высшую орбиту, избавляя его от угрозы будущего разрушения такими силами.