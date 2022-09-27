Аппарат Perseverance впервые увидел солнечное гало на Марсе: невероятные фото
Источник:Geophysical Research Letters
Марсоход Perseverance впервые зафиксировал солнечное гало на Красной планете. Это вообще первый случай регистрации этого явления вне Земли. По мнению учёных, его создают шестиугольные кристаллы водяного льда микрометровых размеров в атмосфере Красной планеты.
Группа планетологов во главе с Марком Леммоном из Института космических наук в Боулдере сообщила о первом случае регистрации солнечного гало на Марсе, состоявшемся утром 15 декабря 2021 года. Наблюдения вели в течение 3,3 часов с помощью камер марсохода Perseverance, работающего в кратере Езеро вблизи экватора планеты.
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Как гало могло образоваться на Марсе
Гало на Марсе имеет вид круга в пределах 22 градусов от Солнца, оно наблюдалось в холодную и облачную погоду. По оценкам ученых, его могли создать кристаллы ледяного льда в виде шестиугольных призм (или столбиков), размерами до более 11 микрометров в длину и диаметре. Кристаллы сначала находились на высотах 40-50 км и за время наблюдений могли опуститься до высот в 3-12 км.
Гало на Марсе зафиксировано аппаратом Perseverance / Фото NASA
Исследователи пришли к выводу, что облака, образующие гало на Марсе, достаточно редки из-за необходимого высокого уровня перенасыщения водой, но могут быть распространены в северных субтропических регионах планеты в середине лета.
Гало на Земле
Явление атмосферного гало хорошо известно жителям Земли – оно возникает вокруг ярких источников света, таких как Солнце или Луна, из-за рассеяния и преломления света на ледяных кристаллах в земной тропосфере. Земное гало может принимать самые разные формы – кольца, дуги или пятна.
В случае с Марсом данные моделирований показывают, что частицы ледяных облаков Красной планеты могут представлять собой сложные многогранники микрометровых размеров, напоминающие земные перистые облака и создавать условия для формирования гало для наблюдателя на поверхности Марса. Однако ранее подобное явление никогда не регистрировалось в атмосфере Красной планеты, несмотря на наблюдение ровера Curiosity и станции Phoenix.
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Что Perseverance делает на Марсе
- Цель марсохода – искать признаки жизни. Кстати, исследования свидетельствуют о том, что гипотетическая жизнь могла даже не зародиться на красной планете.
- Ученые активно планируют миссию, которая должна привезти на Землю образцы пород, добытые марсоходом.
- Также ученые и специалисты думают о далеком будущем и разрабатывают методы создания искусственного магнитного поля на Красной планете.