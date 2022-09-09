Потрясающие фото поверхности Солнца сделаны мощнейшим солнечным телескопом в мире

Новые изображения, полученные из Солнечного телескопа Иноуэ Национального научного фонда (NSF) – мощнейшего в мире солнечного телескопа – показывают невероятно близкие снимки нашей звезды.

Изображения абсолютно захватывают дух и в очередной раз демонстрируют, что вблизи Солнце выглядит совсем не так, как мы можем себе представить гигантский горящий газовый шар. На этот раз хромосфера Солнца – средний слой его атмосферы – показывает более мягкую, почти хрупкую сторону нашей родной звезды. По словам одного из наблюдателей, она выглядит почти как ворсистый ковер.

Не пропустите В крови астронавтов обнаружены признаки мутации ДНК из-за влияния космических полетов

Фото поверхности Солнца / Телескоп Инуэ

Пламенные языки

В хромосфере линии горящей плазмы, известные как "спикулы", выглядят как золотые пряди волос или даже что-то близкое к гладкому, кристаллизованному меду. Спикулы – это тонкие, похожие на щетину всплески плазмы, покрывающие всю поверхность Солнца, похожие на сусуваторы из мультфильма "Мой сосед Тоторо".

Спикулы извергаются с Солнца со скоростью почти 100 километров в секунду и могут распространяться на расстояние около 9700 километров. Эти образования существуют не только для того, чтобы "плеваться" горячим огнем – ученые считают, что спекулы помогают звезде поддерживать, балансировать и передавать энергию через ее многочисленные регионы.

Наши новые результаты доказывают, что спекулы образуются из-за отмены потока в нижних слоях атмосферы, и они также обеспечивают хорошее количество энергии для нагревания верхних слоев атмосферы Солнца,

– сказал астрофизик Дипанкар Банерджи, соавтор исследования спикул, опубликованного в журнале Science еще в 2019 году,

Кстати, телескоп Иноуэ построен на вулкане Мауи на Гавайях. Свою работу он начал в 2021 году, а результаты удивили ученых. Тогда даже заявили, что этот инструмент открывает "новую эру солнечной физики" для человечества.