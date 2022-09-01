В сентябре ожидается запуск нескольких интересных смартфонов, которые не стоит обходить вниманием. 24 канал подготовил список устройств, которым есть чем вас удивить.

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Sony Xperia 5 IV

Компания Sony первой врывается в осень с новым смартфоном Sony Xperia 5 IV, который она продемонстрирует на выставке IFA 2022. Информации об устройстве немного.

Слухи приписывают Sony Xperia 5 IV следующие особенности:

платформу Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen,

1, 6-дюймовый экран,

беспроводную зарядку,

аккумулятор большой емкости,

3,5-миллиметровый разъем для наушников.



Sony Xperia 5 IV / Рендер

Poco M5

Серия смартфонов Poco M5 увидит свет 5 сентября. В то же время она выйдет на нескольких рынках и будет состоять из двух моделей:

Poco M5,

Poco M5s.

Смартфоны будут базироваться на чипсете MediaTek Helio G99 и именно это делает смартфон одним из ожидаемых.



Смартфон Poco M5 / Рендер

Huawei Mate 50

Очередное продолжение уже культовой серии Huawei. Новый флагман которого все ждали и который точно удивит вас. Серия Huawei Mate 50 официально поступит в продажу 6 сентября в Китае. В общей сложности сюда входит четыре устройства:

Mate 50,

Mate 50 Pro,

Porsche Design Mate 50 RS

и Mate 50e.

Судя по утечкам, первые три модели работают на Qualcomm Snapdragon 888. Компания до сих пор находится под санкциями США, поэтому ее возможности ограничены, что отражается на смартфонах – никакого 5G и сервисов Google.



Смартфон Huawei Mate 50 выйдет за день до релиза iPhone 14 / Неофициальный рендер

iPhone 14

Презентация Apple, как и всегда, является самой ожидаемой мерой года. В этот раз на подходе новый флагман – серия iPhone 14. Все произойдет 7 сентября.

Компания представит четыре новые модели:

iPhone 14,

iPhone 14 Max,

iPhone 14 Pro

и iPhone 14 Pro Max.

Нам предстоит новый дизайн, функции, камера и новый процессор A16 Bionic. Все это будет работать под управлением обновленной iOS 16. Больше информации мы узнаем уже через неделю.



Новые iPhone 14 покажут уже 7 сентября

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Motorola Edge 30

Говорят, новая серия Edge 8 от Motorola стартует в сентябре сразу на нескольких рынках. Ожидать стоит три смартфона:

Edge 30 Ultra,

Edge 30 Fusion,

Edge 30 Neo.

Информации об этих устройствах практически нет, поэтому остается ждать официальной презентации.



Смартфон Motorola Edge 30 Ultra / Фото Motorola