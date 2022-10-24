Инженеры приступили к строительству проекта под названием NEOM, который планируется построить на 168-километровой прямой линии – отсюда и его прозвище "Линия". Проект, согласно заявлениям королевства на момент объявления, будет полностью свободным от автомобилей и будет иметь нулевые выбросы в атмосферу.

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Кадры, обнародованные аэрофотографической компанией Ot Sky, демонстрируют начало работ в строящемся мегаполисе "Линия" в рамках развития NEOM в Саудовской Аравии.

Строительство "Линии": смотрите видео

Строительство NEOM началось не без проблем

На кадрах из беспилотника, которыми поделилось архитектурное издание Dezeen, видна огромная строительная площадка, где десятки экскаваторов роют глубокую и длинную траншею просто эпических масштабов.

Но за кулисами происходят гораздо более мрачные вещи, указывающие на то, что проект уже находится на тяжелом старте.

Смертная казнь за отказ

Например, члены племени Хувейтат, отказавшиеся покинуть свои дома, чтобы освободить место для застройки, были приговорены государством к смертной казни, как сообщила правозащитная организация Alqst в начале этого месяца.

Правительство Саудовской Аравии подтвердило ранее в октябре, что три члена племени были приговорены к смертной казни в национальном суде страны по борьбе с терроризмом за отказ покинуть свои дома, когда застройщики пришли, чтобы захватить их землю для мегаполиса.

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Воплощение антиутопического будущего

Хотя подобные вещи далеко не новы для Саудовской Аравии, особенно диссонирует тот факт, что страна допускает нарушение прав человека на таком уровне, одновременно планируя то, что журнал Vice называет "утопической фантазией".

Кроме вопиющих проблем с правами человека, сам проект является, мягко говоря, крайне странным. Несмотря на чрезмерную амбициозность, концепция кажется странной еще и с точки зрения логистики: запланированная высота выше Эмпайр-Стейт-Билдинг, но ширина меньше 213 метров.