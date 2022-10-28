Расплавленное железо, вращающееся во внешнем ядре планеты, генерирует электрические токи, которые в свою очередь создают огромное электромагнитное поле, окутывающее Землю. Этот пузырь выполняет защитную роль, отталкивая космическое излучение и заряженные частицы, поступающие от Солнца. Большинство людей могут увидеть магнитное поле Земли в действии только в полярном сиянии или в движении стрелки компаса.

Интересно Ученые предлагают включить астронавтам особые гены, защищающие тело от космической радиации

Как звучит Земля

Команда использовала данные со спутников ЭКА Swarm, а также из других источников и использовала эти магнитные сигналы для звукового представления поля. Проект, безусловно, был полезным упражнением в объединении искусства и науки,

– прокомментировал Клаус Нильсен, музыкант, участвовавший в проекте.

Звуковая дорожка показывает магнитное поле и солнечную бурю, разразившуюся в ноябре 2011 года. Авторы планируют представить "трек" для публики офлайн – в Дании с 24 по 30 октября будут проводить по несколько сеансов в день.

Слушайте аудиозапись от Европейского космического агентства: видео

Ученые объясняют, что получили доступ к очень интересной звуковой системе, состоящей из более 30 динамиков, вкопанных в землю на площади Сольбьерг в Копенгагене. Ее настроили так, чтобы каждый динамик представлял отдельное место на Земле и показывал, как наше магнитное поле колебалось за последние 100 000 лет.

Напомним, в конце сентября аппарат NASA записал звук падения метеорита на Марс. Он отличается от земного из-за особых условий на Красной планете.