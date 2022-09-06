Атмосферная, захватывающая мелодия: NASA превратило фото туманности Киля в музыку

Появился новый увлекательный способ исследовать некоторые из первых цветных фото, полученных из космического телескопа Джеймса Уэбба. Специалисты NASA превратили данные изображения в звук и скачали композицию на Sauncloud.

Как сообщает 24 канал, была использована часть с изображением так называемых Космических скал в туманности Киля. Работа состоит из двух частей – космический телескоп Джеймс Вебб обеспечивает невероятные изображения глубокого космоса, а затем команда ученых и музыкантов вместе с пороками сотрудничают, чтобы превратить фотографии в чрезвычайные звуковые ландшафты.

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Музыка проникает в наши эмоциональные центры. Наша цель – сделать изображения и данные Вебба понятными с помощью звука, помогая слушателям создавать собственные воображаемые образы,

– рассказал Мэтт Руссо, музыкант и профессор физики в Университете Торонто.

Аудио изображение

Согласно NASA, озвучка была задумана как способ гарантировать, что визуальные чудеса астрономии доступны для всех. Телескоп Джеймс Уэбб быстро стал одной из самых крутых вещей, которые сделало человечество, а изображения, которые он создает, продолжают захватывать воображение. Превратив фото в аудиозапись, в NASA считают, что больше людей смогут оценить их.

Подобно тому, как письменные описания являются уникальным переводом визуальных изображений, озвучивание также переводит визуальные изображения путем кодирования информации, таких как цвет, яркость, расположение звезд или сигнатуры водопоглощения, как звуки,

– сказал Квин Харт, ученый из Научного института космического телескопа в Балтиморе, штат Мэриленд

В настоящее время NASA создало аудио для нескольких различных изображений с телескопа Джеймс Уэбб, в том числе Космических скал в туманности Киля, туманности Южное кольцо и окрестностей экзопланеты WASP-96 b. Послушать их можно по Soundcloud.