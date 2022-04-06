Как сообщает 24 канал со ссылкой на данные "Автостата", уже в первом месяце весны россияне приобрели 78,9 тысяч новых легковых машин, что оказалось на 43% меньше, чем в марте 2021 года. С марта 2007 года, то есть за последние 15 лет, в первом месяце весны никогда не было таких низких значений.

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Такой низкий показатель объясняют последствиями войны в Украине, что вызвало санкции, приостановку поставок автомобилей и запчастей, резкий рост цен и другие неприятные последствия.

Россия без дорогих японских автомобилей

Недавно в Японии вступили в силу санкции на экспорт в Россию предметов роскоши. В частности, остановятся поставки некоторых автомобилей, мотоциклов, снаряжения для занятий дайвингом и лыжным спортом.

Это большой удар для российского рынка, так как объем японских товаров, импортированных в страну-оккупанта в 2021 году, составил почти 7 миллиардов долларов. Больше половины этой суммы приходилось на автомобили и запчасти.