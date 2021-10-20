Последствия красной зоны: в Дии объяснили причину сбоя

20 октября 2021 , 19:36
Читати новину українською

Источник:

"РБК-Украина"

Причиной сбоя в приложении "Дия" стало усиление карантина в Украине. Некоторые области перешли в красную зону, и количество нагрузки на реестры увеличилось.

Сейчас команда Минцифры делает все возможное, чтобы как можно быстрее расширить мощности сервисов. В то же время точных дат пока не озвучивают.

Заметьте Новые правила межрегиональных перевозок: в Минздраве уточнили, как они будут действовать

В связи с ухудшением ситуации и переходом 5 областей в красную зону увеличилась нагрузка на реестры, как следствие – сервисы в приложения могут работать медленно,
 –  говорится в сообщении.

В частности, говорится и о ковидных сертификатах.

Сейчас работники Минцифры работают во всех аэропортах Украины. Специалисты помогают людям решать вопросы, касающиеся COVID-сертификатов.

Сбой в Дии: главное

  • Утром в среду, 20 октября, пользователи сообщили о сбое в работе приложения "Дия".
  • В частности, недоступным был раздел "Услуги". Пользователи приложения получали сообщение, что "к сожалению, произошла ошибка".
  • Люди не могли воспользоваться функциями, которые касаются: COVID-сертификатов, замены удостоверения водителя, налоговых услуг, штрафов за нарушение ПДД.
  • В Минцифре посоветовали пользователям напечатать COVID-сертификат.
Автор: Мар'яна Бекало