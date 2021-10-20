Сейчас команда Минцифры делает все возможное, чтобы как можно быстрее расширить мощности сервисов. В то же время точных дат пока не озвучивают.
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В связи с ухудшением ситуации и переходом 5 областей в красную зону увеличилась нагрузка на реестры, как следствие – сервисы в приложения могут работать медленно,
– говорится в сообщении.
В частности, говорится и о ковидных сертификатах.
Сейчас работники Минцифры работают во всех аэропортах Украины. Специалисты помогают людям решать вопросы, касающиеся COVID-сертификатов.
Сбой в Дии: главное
- Утром в среду, 20 октября, пользователи сообщили о сбое в работе приложения "Дия".
- В частности, недоступным был раздел "Услуги". Пользователи приложения получали сообщение, что "к сожалению, произошла ошибка".
- Люди не могли воспользоваться функциями, которые касаются: COVID-сертификатов, замены удостоверения водителя, налоговых услуг, штрафов за нарушение ПДД.
- В Минцифре посоветовали пользователям напечатать COVID-сертификат.