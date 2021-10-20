Сейчас команда Минцифры делает все возможное, чтобы как можно быстрее расширить мощности сервисов. В то же время точных дат пока не озвучивают.

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В связи с ухудшением ситуации и переходом 5 областей в красную зону увеличилась нагрузка на реестры, как следствие – сервисы в приложения могут работать медленно,

– говорится в сообщении.

В частности, говорится и о ковидных сертификатах.

Сейчас работники Минцифры работают во всех аэропортах Украины. Специалисты помогают людям решать вопросы, касающиеся COVID-сертификатов.

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