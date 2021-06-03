Южная Корея была первой страной, которая запустила услуги мобильной связи 2G еще в 1996 году. Эта сеть существует уже около 25 лет и теперь стала ненужной.

Интересно 5 причин, почему вам стоит купить беспроводные наушники FreeBuds 4i от Huawei

Прощай, 2G

В этом месяце страна полностью откажется от первых в мире коммерческих сетей 2G. По мере того, как 5G распространяется по регионам, старые сетевые решения вымирают. Южнокорейский оператор LG Uplus владеет единственной сохранившейся сеть 2G в стране. Но в июне и она прекратит работу.

В 2012 году Korea Telecom закрыла свою сеть 2G.

SK Telecom, другой оператор связи в Южной Корее, что завершил работу своей сети 2G в июле прошлого года.

LG U+ заявила, что для сетей 2G давно нет нового оборудования, а также устройства, поддерживающие эту сеть, больше не доступны. Это привело к значительному снижению количества пользователей.

Южная Корея стала первой страной в мире, запустившей коммерческие сети 5G. По данным Министерства науки, информационных и коммуникационных технологий Южной Кореи, в апреле 15,15 миллиона пользователей уже пользовались сетями пятого поколения.

Ожидается, что пользовательская база продолжит увеличиваться с расширением покрытия сети 5G и появлением большего количества смартфонов с поддержкой технологии.