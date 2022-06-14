Еще год назад компания Microsoft анонсировала окончательное прекращение работы Internet Explorer. Режим IE в Microsoft Edge будет поддерживаться как минимум до 2029 года.
Интересно В процессорах Apple М1 нашли уязвимость, которую невозможно устранить
Последний день
- Сегодня, 14 июня 2022, последний день, когда пользователи могут воспользоваться браузером. Уже завтра, 15 июня, он полностью потеряет поддержку компании.
- Браузер будет отключен во всех актуальных версиях Windows 10 для пользователей. В Windows 11 приложение IE 11 уже и так недоступно, а браузером по умолчанию для Windows 11 выступает Edge.
- Сейчас компания рекомендует как можно скорее перейти из Internet Explorer на Microsoft Edge и не дожидаться его отключения. В процессе перехода пользователи могут перенести в новый браузер сохраненные пароли, избранное и многое другое.
- Стоит отметить, что Microsoft пытается сделать переход на Edge очень простым. В пресс-релизе компании Шон Линдерсей из Microsoft упоминает, что Edge, преемник IE, получил встроенный "режим IE", обеспечивающий доступ к устаревшим сайтам и программам на основе Internet Explorer в Microsoft Edge. Эта функция будет поддерживаться как минимум до 2029 года, что даст разработчикам, до сих пор не перешедшим на новые технологии, целых восемь лет на модернизацию устаревших приложений.
- Как сообщает Microsoft, приложение IE будет постепенно заменяться на Microsoft Edge в ближайшие месяцы после даты окончания поддержки 15 июня, и в конечном итоге будет навсегда отключено во всех версиях Windows. Также отмечается, что самостоятельно не следует полностью удалять IE, поскольку для работы режима IE в Edge требуется IE 11.
Напомним, Internet Explorer, который для многих пользователей был первым окном в интернет, достиг пика своей популярности в 2003 году. Его падение началось лишь после того, как на рынок вышли новые браузеры. С Google Chrome, Safari и Mozilla Firefox конкуренция для Microsoft была тяжелой и компания ее проиграла. В 2014 году она решила выпустить новый веб-обозреватель, который работал на собственном движке и имел логотип, стилизованный под Internet Explorer. Но дела с ним шли не очень хорошо, и компания должна была серьезно доработать проект. В 2018 году стало известно о намерении перенести Edge на двигатель Chromium от Google. Так появился именно тот Edge, каким мы его знаем сегодня.