Еще год назад компания Microsoft анонсировала окончательное прекращение работы Internet Explorer. Режим IE в Microsoft Edge будет поддерживаться как минимум до 2029 года.

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Последний день

Сегодня, 14 июня 2022, последний день, когда пользователи могут воспользоваться браузером. Уже завтра, 15 июня, он полностью потеряет поддержку компании .

. Браузер будет отключен во всех актуальных версиях Windows 10 для пользователей. В Windows 11 приложение IE 11 уже и так недоступно, а браузером по умолчанию для Windows 11 выступает Edge.

Сейчас компания рекомендует как можно скорее перейти из Internet Explorer на Microsoft Edge и не дожидаться его отключения. В процессе перехода пользователи могут перенести в новый браузер сохраненные пароли, избранное и многое другое.

Стоит отметить, что Microsoft пытается сделать переход на Edge очень простым. В пресс-релизе компании Шон Линдерсей из Microsoft упоминает, что Edge, преемник IE, получил встроенный "режим IE", обеспечивающий доступ к устаревшим сайтам и программам на основе Internet Explorer в Microsoft Edge. Эта функция будет поддерживаться как минимум до 2029 года, что даст разработчикам, до сих пор не перешедшим на новые технологии, целых восемь лет на модернизацию устаревших приложений.

Как сообщает Microsoft, приложение IE будет постепенно заменяться на Microsoft Edge в ближайшие месяцы после даты окончания поддержки 15 июня, и в конечном итоге будет навсегда отключено во всех версиях Windows. Также отмечается, что самостоятельно не следует полностью удалять IE, поскольку для работы режима IE в Edge требуется IE 11.

Напомним, Internet Explorer, который для многих пользователей был первым окном в интернет, достиг пика своей популярности в 2003 году. Его падение началось лишь после того, как на рынок вышли новые браузеры. С Google Chrome, Safari и Mozilla Firefox конкуренция для Microsoft была тяжелой и компания ее проиграла. В 2014 году она решила выпустить новый веб-обозреватель, который работал на собственном движке и имел логотип, стилизованный под Internet Explorer. Но дела с ним шли не очень хорошо, и компания должна была серьезно доработать проект. В 2018 году стало известно о намерении перенести Edge на двигатель Chromium от Google. Так появился именно тот Edge, каким мы его знаем сегодня.