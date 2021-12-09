Последний сдался: Twitter также запустит вертикальные видео, как в TikTok

9 декабря 2021 , 22:02
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Источник:

24 канал

После потрясающего успеха приложения для коротких видео TikTok крупнейшие компании и сервисы бросились выпускать свои аналоги. Одним из последних в этот поезд пытается запрыгнуть Twitter.

Сообщение о предстоящем нововведении появилось на странице Twitter Support. Сейчас оно уже тестируется среди отдельных пользователей соцсети.

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Как это будет работать

  • Функция появится на вкладке "Обзор".
  • При этом непонятно, куда компания переместит раздел "Тренды для вас", где сейчас расположены популярные хэштеги.
  • Сейчас тестирование ведется в некоторых странах у англоязычных пользователей.
  • Сообщают об одновременном тестировании как на Android, так и на iOS.

Подобные аналоги TikTok уже давно запустили другие соцсети: Instagram представил Reels, Snapchat — Spotlight, YouTube — Shorts.

С форматом вертикальных видео экспериментируют даже такие компании и сервисы, как Netflix, Spotify и Reddit.

До и после нововведения / Фото Twitter

Проверьте вкладку "Исследовать". Если она выглядит иначе, тогда вы принимаете участие в нашем последнем тесте: новый опыт изучения, который поможет вам найти лучший контент, который находится в тренде. Доступно в некоторых странах для некоторых из вас, кто использует Twitter на английском языке на Android и iOS,
– написали разработчики.

Напомним, не так давно Twitter пытался адаптировать другую популярную функцию некоторых соцсетей – истории, которые здесь назывались Fleets. Однако через три месяца после запуска разработчики вдруг объявили, что сворачивают этот эксперимент, поскольку публикации, которые исчезают через сутки, не стали столь популярными, как того ожидали в компании.

Вероятно, если и эта функция не будет востребованной у пользователей, ее также могут убрать.
Автор: Олександр Гайдамашко