Последний сдался: Twitter также запустит вертикальные видео, как в TikTok

После потрясающего успеха приложения для коротких видео TikTok крупнейшие компании и сервисы бросились выпускать свои аналоги. Одним из последних в этот поезд пытается запрыгнуть Twitter.

Сообщение о предстоящем нововведении появилось на странице Twitter Support. Сейчас оно уже тестируется среди отдельных пользователей соцсети.

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Как это будет работать

Функция появится на вкладке "Обзор".

При этом непонятно, куда компания переместит раздел "Тренды для вас", где сейчас расположены популярные хэштеги.

Сейчас тестирование ведется в некоторых странах у англоязычных пользователей.

Сообщают об одновременном тестировании как на Android, так и на iOS.

Подобные аналоги TikTok уже давно запустили другие соцсети: Instagram представил Reels, Snapchat — Spotlight, YouTube — Shorts.

С форматом вертикальных видео экспериментируют даже такие компании и сервисы, как Netflix, Spotify и Reddit.

До и после нововведения / Фото Twitter

Проверьте вкладку "Исследовать". Если она выглядит иначе, тогда вы принимаете участие в нашем последнем тесте: новый опыт изучения, который поможет вам найти лучший контент, который находится в тренде. Доступно в некоторых странах для некоторых из вас, кто использует Twitter на английском языке на Android и iOS,

– написали разработчики.