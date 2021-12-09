Сообщение о предстоящем нововведении появилось на странице Twitter Support. Сейчас оно уже тестируется среди отдельных пользователей соцсети.
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Как это будет работать
- Функция появится на вкладке "Обзор".
- При этом непонятно, куда компания переместит раздел "Тренды для вас", где сейчас расположены популярные хэштеги.
- Сейчас тестирование ведется в некоторых странах у англоязычных пользователей.
- Сообщают об одновременном тестировании как на Android, так и на iOS.
Подобные аналоги TikTok уже давно запустили другие соцсети: Instagram представил Reels, Snapchat — Spotlight, YouTube — Shorts.
С форматом вертикальных видео экспериментируют даже такие компании и сервисы, как Netflix, Spotify и Reddit.
До и после нововведения / Фото Twitter
Проверьте вкладку "Исследовать". Если она выглядит иначе, тогда вы принимаете участие в нашем последнем тесте: новый опыт изучения, который поможет вам найти лучший контент, который находится в тренде. Доступно в некоторых странах для некоторых из вас, кто использует Twitter на английском языке на Android и iOS,
– написали разработчики.