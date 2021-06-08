Инсайдер Evleaks сообщил в своем Twitter, что Microsoft готовит новую номерную версию – Windows 11. Подтверждений этому нет. Нам остается только ждать презентацию компании.

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Что известно

Несколько лет назад Microsoft сообщила, что переходит на новую модель для своей операционной системы Windows. Она заключалась в том, что теперь компания не будет выпускать каждый раз полностью новую систему, а только будет обновлять предыдущую, подобно тому, как это делает Google в своей ОС Android, но оставляя старое наименование – Windows 10.

Несмотря на это, источник утверждает, что Windows все же сменит название на этот раз.

Напомним, совсем скоро компания расскажет о крупном обновлении Windows, которое ожидается уже этой осенью. В нем, в частности, значительные изменения получит дизайн системы.

Скоро мы расскажем об одном из самых значительных обновлений Windows за последнее десятилетие, чтобы открыть больше возможностей для разработчиков и создателей. Я самостоятельно занимался тестированием последние несколько месяцев, и невероятно взволнован новым поколением Windows,

– заявил Наделла во вступительном слове к Build 2021.

Намек на "11" увидели и в приглашении на грядущую конференцию 24 июня.



Объявления о презентации обновления ОС / Фото Microsoft

Тень от логотипа не имеет горизонтальной линии и двух верхних блоков, поэтому отражение света проектирует внизу число "11".