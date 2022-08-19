Климатические изменения приводят к деформации пчел – исследование

Анализ образцов пчел со всей Великобритании свидетельствует, что все они негативно реагируют во время развития на более жаркую и более влажную погоду. К неутешительным выводам пришли сразу две группы исследователей.

Работы обоих университетов, опубликованные на сайте научного журнала Journal of Animal Ecology (статья первая и статья вторая) базируются на многих существующих исследованиях, свидетельствующих, что пчелы в серьезной беде. Будучи одними из самых важных насекомых на планете, они находятся под особой угрозой, а значит и питание людей тоже. Колоссальные 71-75 процентов мировых продовольственных культур зависят от опыления пчелами.

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Что происходит с пчелами

Оказалось, что пчелиные крылья становятся более зазубренными и асимметричными, когда пчелы развиваются в состоянии стресса.

Поскольку жаркие и влажные условия, по прогнозам, будут создавать для шмелей более сильный стресс, тот факт, что эти условия участятся из-за изменения климата, означает, что шмелей могут ждать тяжелые времена в 21 веке,

– говорит старший соавтор Ричард Гилл из Имперского колледжа Лондона.

Влияет ли это как-то на общее здоровье или продуктивность, неясно. Однако это может быть только началом. Дальнейшее повышение температуры, вероятно, усугубит влияние на организм пчел, как сделало это с черепахами.

Недавно мы писали, что морские черепахи также оказались под угрозой , поскольку 99 процентов особей в исследованном регионе уже много лет рождаются самками из-за высокой температуры инкубации яиц. При отсутствии самцов, популяция вымрет через некоторое время.

Ученые сейчас пытаются выяснить, как пчелы реагируют на конкретные климатические условия, и прибегнуть к действиям, чтобы помочь поддержать здоровье этих сверхважных насекомых.

В этом направлении работают многие ученые. Например, не так давно в Израиле создали умный пчелиный улей, который потенциально может предотвратить глобальное вымирание пчел. Он снизил смертность пчел на 80% благодаря контролю над целым набором показателей и угроз. Такой улей оборудован точными робототехническими системами, компьютерным зрением и искусственным интеллектом и позволяет следить за пчелами и их потребностями в реальном времени и немедленно запускать механизмы защиты.