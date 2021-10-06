Последние годы МКС: что ждет Международную космическую станцию и что будет после нее

Международную космическую станцию начали строить в 1998 году. Этот многонациональный проект, совместно начатый рядом стран, уже более 20 лет служит человечеству в научных исследованиях и на самом деле уже давно должен был завершиться. Однако участники договора каждый раз продлевают его. Какой будет дальнейшая судьба МКС читайте в нашем материале.

В начале проекта ученые собирались эксплуатировать станцию лишь к 2010 году. Однако еще до наступления истечения срока, в 2008 году, "жизнь" МКС продлили сначала до 2016 – 2020 годов, а позже и до 2024 года. Сейчас речь идет о том, чтобы продлить срок службы станции и до 2028 года, однако рано или поздно проект придется закрыть и остается вопрос: а что же после МКС?

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МКС: краткая история

Когда в начале планирования МКС стало понятно, что проект выльется в огромную сумму, было решено привлечь к нему больше стран. Так, помимо США, Канады, Японии и Европейского космического агентства к смелому замыслу присоединились Россия, ряд новых европейских стран и Бразилия (вышла из договора в 2007 году).



Международная космическая станция сегодня / Изображение НАСА

Свое существование станция начала в 1998 году с российского сегмента – модуля "Заря".

Позже в том же году к нему присоединился американский модуль "Юнити".

Уже в 2000 году к двум блокам добавляется третий – служебный модуль "Звезда", который становится базовым блоком для экипажа, где тот живет и работает до сих пор.

"Звезда" сделала МКС по-настоящему постоянным местом пребывания экипажа на станции. На ее борту также располагается система управления, системы жизнеобеспечения, ракетные двигатели коррекции и ориентации. Туалет, водопровод, кухня и тренажеры так же расположены в этом блоке. "Заря" же теперь используется в основном как склад.

С тех пор станция продолжала расти, к ней присоединялись все новые модули – постоянные и временные. Сегодня МКС насчитывает 15 основных модулей и большое количество разнообразных внешних элементов. Последней к станции пристыковали российскую "Науку", заменившую модуль "Пирс".

Есть ли жизнь после МКС?

Международной космической станции можно почитать в нашей статье по ссылке

Соглашение о совместной эксплуатации МКС сейчас действует до 2024 года. Дальнейшие пути крупнейших игроков космической отрасли, судя по всему, расходятся. Каких-либо новых договоренностей между странами до сих пор нет. США не спешат снова брать на себя огромные расходы, Россия играет гордую и оскорбленную – в основном из-за политических настроений последних лет – постоянно делая заявления, которые противоречат друг другу: пока отдельные чиновники говорят о собственных будущих проектах, Роскосмос все отрицает. Китай же традиционно старается быть впереди всей планеты и в гордом одиночестве начал строить свою станцию, чтобы не зависеть ни от чьей политики.

Планы NASA

NASA пока не раскрыла никаких планов по строительству новой исследовательской станции. Однако проявляет интерес к подобным проектам от сторонних компаний. В частности, к частным станциям. Такие решения имеют свою выгоду.

Если предположить, что одну из таких станций построит Илон Маск, Джефф Безос или Ричард Брэнсон, которые в последнее время настойчиво борются за первенство на рынке космического туризма и полетов непрофессионального экипажа на орбиту, то такая станция сможет финансировать себя в том числе и за счет таких частных поездок.

Это снимет с плеч NASA огромное бремя в размере миллиардов долларов ежегодных расходов. В строительстве нового объекта агентство сможет стать лишь одним из многих пользователей, не беря на себя основное спонсорство при развертывании и обслуживании инфраструктуры, как это происходит сейчас.

Сегодня среди кандидатов на строительство новой станции называют 12 различных компаний, среди которых:

SpaceX;

Blue Origin;

Airbus;

Boeing;

Axiom Space и другие.

Понятно, что сейчас о каких-либо конкретных планах говорить рано, ведь такие замыслы не реализуются за один год.

Вместе с тем слухи о том, что срок окончания эксплуатации МКС снова подвинут, не стихают никогда. У NASA всегда есть запасной вариант в виде продолжения пользования станцией. Однако в таком случае агентство точно останется без партнера в виде России, что усложнит работу. Ведь последняя решительно заявила о своем выходе из договора после 2025 года.

Договор об участии в проекте не предусматривает разделение станции на части. Она должна быть управляемо сведена с орбиты двигателями российского сегмента. Но учитывая то, что США потратили колоссальное количество денег и времени на создание целого флота кораблей исключительно для полетов на МКС, американцы будут явно заинтересованы в ее дальнейшем пребывании на орбите. В противном же случае Dragon, Cygnus, Crew Dragon, Starliner, Dream Chaser придется просто списать. Последние два, к тому же, именно в процессе разработки.

Планы России

Россия, судя по последним данным, хочет в дальнейшем строить собственную космическую станцию. Роскосмос, правда, такие слухи отрицает на официальном сайте. Однако глава организации Дмитрий Рогозин регулярно делает заявления о строительстве РОСС – Российской орбитальной служебной станции.

Первый этап развертывания планируют осуществить с 2025 по 2030 годы, запустив первые модули с космодрома "Восточный".

Второй этап пройдет с 2030 по 2035 годы.



Проектное изображение РОСС / Фото Ракетно-космическая корпорация "Энергия"

Всего станция РОСС будет состоять из пяти модулей. Первыми станут конструкции, которые сперва предназначались для МКС: "НЕМ", "УМ"), затем будут добавлены еще два модуля: шлюзовой модуль (ШМ) и трансформируемый модуль (ТМ).

Как уже было упомянуто, окончание эксплуатации не предполагает разделение МКС на части. Это означает, что Россия не сможет просто взять и забрать, например, модуль "Звезда", где расположены критически важные для всей конструкции элементы, и использовать его в других целях, или из принципа затопить, как это сделали недавно с модулем "Пирс". Разве что передать в собственность или аренду другим странам, если они хотят и дальше участвовать в проекте при условии его продления.

Планы Китая

Между тем Китай, который когда-то тоже проявлял интерес к МКС, но так и не присоединился к проекту, решил не ждать и уже занимается строительством собственной космической станции. Ввести в эксплуатацию ее планируют в 2022 году.



Китайская космическая станция Тяньгун – такой вид она сможет иметь в будущем / Фото CMSA