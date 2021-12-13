Последние в 2021 году: Blue Origin отправила в космос сразу шесть космических туристов
13 декабря 2021 , 12:10Читати новину українською
Источник:24 канал
Компания миллиардера Джеффа Безоса совершила очередной туристический запуск ракеты New Shepard с шестью членами экипажа на борту. Это был шестой и последний полет Blue Origin в 2021 году. Всего же в этом году компания отправила в космос уже 14 человек.
Как проходил полет
Космический корабль New Shepard "RSS First Step" стартовал с площадки Blue Origin в Западном Техасе (США). Достигнув высоты более 100 километров, капсула с пассажирами благополучно вернулась на Землю, совершив мягкую посадку с помощью парашютной системы вблизи места запуска.
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Весь полет длился около 11 минут, а экипаж был в невесомости около трех минут. Все прошло по плану, как и во время трех предыдущих полетов.
Интересные факты о четвертом туристическом полете Blue Origin
- В ходе миссии, которая получила название NS-19, впервые на борту суборбитального корабля New Shepard находились сразу шесть пассажиров.
- Членами экипажа стали двое почетных гостей – телеведущий и звезда НФЛ Майкл Стрейхен и Лора Шепард Черчли – старшая дочь первого американца, который полетел в космос, Алана Шепарда.
- Именно в честь Алана Шепарда и назван корабль Blue Origin – New Shepard.
- Четыре космических туриста оплатили полет: это бизнесмен и филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, а также венчурный капиталист Лейн Бесс и его сын Кэмерон Бесс.