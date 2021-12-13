Последние в 2021 году: Blue Origin отправила в космос сразу шесть космических туристов

Компания миллиардера Джеффа Безоса совершила очередной туристический запуск ракеты New Shepard с шестью членами экипажа на борту. Это был шестой и последний полет Blue Origin в 2021 году. Всего же в этом году компания отправила в космос уже 14 человек.

Как проходил полет

Космический корабль New Shepard "RSS First Step" стартовал с площадки Blue Origin в Западном Техасе (США). Достигнув высоты более 100 километров, капсула с пассажирами благополучно вернулась на Землю, совершив мягкую посадку с помощью парашютной системы вблизи места запуска.

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Весь полет длился около 11 минут, а экипаж был в невесомости около трех минут. Все прошло по плану, как и во время трех предыдущих полетов.

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