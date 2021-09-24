В новой версии браузера разработчики добавили программный интерфейс (API), который показывает сторонним сайтам время ожидания устройств. Idle Detection предоставляет информацию о бездеятельности пользователя – например, когда тот не обновляет вкладку, или вообще не использует браузер. Более того, он способен показывать активность даже в сторонних приложениях.

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Почему обновление опасно

Механизм, как сообщают, активирован по умолчанию. При этом он все же запрашивает разрешение при активации, так же как это происходит при запуске веб-камеры или микрофона.



Как и при запуске веб-камеры или микрофона, перед использованием ваших данных на определенном сайте будет предложено ваше разрешение / Фото Howtogeek

Ведущий специалист по веб-стандартам Mozilla Тантек Челик подчеркнул, что Idle Detection является слишком привлекательной возможностью для слежки. Критику со стороны Mozilla поддержали разработчики открытого движка WebKit. Инженер-программист Apple Риосуке Нива подчеркнул, что упомянутый API не кажется убедительным.

По их мнению, новая функция нарушает конфиденциальность, ведь способна проследить распорядок дня пользователя, определяя его точное рабочее время, обеденный перерыв, часы отдыха. В результате это может обернуться психологическими манипуляциями – попытками влиять на голод, эмоции, выбор, физическое поведение.

Это может стать ценным источником информации для рекламодателей. Если какая-то компания будет знать, когда человек обычно обедает, она сможет навязать ей, скажем, доставку готовой еды в конкретный момент времени, сыграв на чувстве голода.

Напомним, сейчас компания Google работает над новой технологией FLoC, призванной заменить собой cookie-файлы в браузере. Разработчик заявляет, что это значительно более безопасный способ получения данных для настройки рекламы, однако с ним не согласны, как простые пользователи, так и компании и даже государства. Другие браузеры не хотят внедрять FLoC, а в США еще в марте начали расследование в отношении правомерности действий Google