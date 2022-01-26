Как сообщает источник, проект будет полностью закрыт. Вместо него Google объявила о разработке новой технологии для настройки таргетированной рекламы – Topics.

Интересно Google нашла замену файлам cookie: конфиденциальность пользователей будет сохранена

Как будет работать Topics

Идея заключается в том, что браузер будет узнавать о предпочтениях пользователя через историю посещения сайтов, которая будет храниться до трех недель.

Каждому сайту Google присвоит определенные тематики, которых в базе алгоритма сейчас около 300.

Для сайтов, которые Google не классифицирует вручную, темы будут подобраны автоматически с помощью искусственного интеллекта, который будет угадывать их на основе названия домена сайта и его содержимого.

С помощью тематик Google будет составлять цифровой профиль, на основе которого и будет работать таргетированная реклама.

В компании обещают, что в него не будут включать различные деликатные темы, вроде половой и расовой принадлежности.

Google называет метод сбора информации для рекламы Topics более конфиденциальным, чем cookies.

В компании отметили, что пользователи получат возможность просматривать и удалять свои темы интересов из списка.



Пользователи смогут удалять интересы из списка, тем самым, вероятно, блокируя рекламу на определенные темы / Фото Google

Как отметил Бен Гэлбрейт, руководитель отдела Google Privacy Sandbox, он видит в новом подходе к сбору информации значительный потенциал. Однако пока неясно, будут ли другие разработчики браузеров заинтересованы в добавлении API Topics в свои продукты. Ранее, напомним, ряд компаний отказались внедрять технологию FLoC. Среди них Vivaldi и Brave – браузеры, построенные на движке Chromium. Их разработчики назвали FLoC "отвратительной" технологией. А до них разработку критиковали в компании DuckDuckGo, которая владеет одноименной поисковой системой.