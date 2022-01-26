Как сообщает источник, проект будет полностью закрыт. Вместо него Google объявила о разработке новой технологии для настройки таргетированной рекламы – Topics.

Интересно Google нашла замену файлам cookie: конфиденциальность пользователей будет сохранена

Как будет работать Topics

  • Идея заключается в том, что браузер будет узнавать о предпочтениях пользователя через историю посещения сайтов, которая будет храниться до трех недель.
  • Каждому сайту Google присвоит определенные тематики, которых в базе алгоритма сейчас около 300.
  • Для сайтов, которые Google не классифицирует вручную, темы будут подобраны автоматически с помощью искусственного интеллекта, который будет угадывать их на основе названия домена сайта и его содержимого.
  • С помощью тематик Google будет составлять цифровой профиль, на основе которого и будет работать таргетированная реклама.
  • В компании обещают, что в него не будут включать различные деликатные темы, вроде половой и расовой принадлежности.
  • Google называет метод сбора информации для рекламы Topics более конфиденциальным, чем cookies.

В компании отметили, что пользователи получат возможность просматривать и удалять свои темы интересов из списка.

Користувачі зможуть видаляти інтереси зі списку, тим самим блокуючи рекламу на певні теми
Пользователи смогут удалять интересы из списка, тем самым, вероятно, блокируя рекламу на определенные темы / Фото Google

Как отметил Бен Гэлбрейт, руководитель отдела Google Privacy Sandbox, он видит в новом подходе к сбору информации значительный потенциал. Однако пока неясно, будут ли другие разработчики браузеров заинтересованы в добавлении API Topics в свои продукты. Ранее, напомним, ряд компаний отказались внедрять технологию FLoC. Среди них Vivaldi и Brave – браузеры, построенные на движке Chromium. Их разработчики назвали FLoC "отвратительной" технологией. А до них разработку критиковали в компании DuckDuckGo, которая владеет одноименной поисковой системой.