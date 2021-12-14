После запрета сторонним компаниям Sony сама представила цветные панели для PlayStation 5

В последнее время Sony активно боролась со сторонними компаниями, предлагающими кастомные панели для PlayStation 5, которая с завода доступна только в черно-белой расцветке. Теперь стало ясно почему.

В сети давно предполагали, что причиной тому могут быть намерения компании самостоятельно выпускать такие панели в широком ассортименте. Теперь эти предположения подтвердились: Sony представила собственные цветные панели для PlayStation 5.

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Цвета и цены

Компания сделала то, что от нее ожидали фанаты с момента выпуска PlayStation 5. Крышки для консолей PS5 отвечают "галактической" окраске беспроводных контроллеров DualSense:

Черный север.

Космический красный.

Розовый "Новая звезда".

Звездный синий.

Галактический пурпурный.

Новые цвета PlayStation 5: видео



Новые крышки для консоли, как уверяет производитель, просты в использовании – достаточно просто снять оригинальную белую крышку консоли PS5 и поместить на ее место новую.

Панели будут доступны как для PS5 с приводом Blu-ray Ultra HD, так и для PS5 без оптического привода, и будут продаваться отдельно от консоли PS5 и контроллера DualSense.

Когда ждать

Черный север и Космический красный появятся в продаже с января 2022 года в следующих странах: США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Швейцария, Австрия, Испания, Португалия, Италия, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Китай, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Вьетнам и Филиппины.

Три других цвета в этих же странах следует ожидать в первой половине 2022 года.

В течение года Sony также планирует выпустить панели в других странах.

Панели обойдутся в 60 долларов, а новые контроллеры в тех же цветах – в 75 долларов.

Контроллеры для PlayStation 5 в трех новых цветах: видео