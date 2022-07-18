После обвинений в поставках микросхем в россию, Китай заявляет, что не "подливает масла в огонь"

Издание The Wall Street Journal опубликовало материал под названием "Китайские фирмы продают россии товары, необходимые ей для продолжения войны в Украине". Через два дня на правительственном сайте Китая появилась любопытная публикация.

Напомним, в статье The Wall Street Journal говорилось о росте экспорта микрочипов, оксида алюминия и других предметов двойного использования, которые подрывают попытки Запада остановить войну россии против Украины. Согласно данным китайской таможни, за первые пять месяцев 2022 года поставки микросхем из Китая в россию выросли более чем вдвое до примерно 50 миллионов долларов США по сравнению с годом ранее. Экспорт других компонентов, таких как печатные схемы вырос двузначным процентом. Объемы экспорта оксида алюминия, используемого для изготовления металлического алюминия, важного материала в производстве оружия и аэрокосмической промышленности, в 400 раз превысили показатели прошлого года.

Интересно США готовят новые санкции против полупроводниковой промышленности Китая: что это будет

Что говорит Китай

Министр иностранных дел КНР Ван И провел телефонный разговор с Петером Сиярто, министром иностранных дел Венгрии, которая, как и Китай, пытается убедить всех в своей поддержке суверенитета и неделимости Украины, одновременно сохраняя дружеские отношения с россией.

Темой разговора стали экономические и финансовые проблемы, возникшие во всем мире из-за войны, которую в сообщении называют "украинским кризисом" . Интересно, что в тексте нигде не упоминается, кто в этом кризисе виноват.

. Интересно, что в тексте нигде не упоминается, кто в этом кризисе виноват. Пекин подчеркнул, что не входит в список стран, задействованных в "украинском кризисе" и якобы выдвинул предложения по решению вопроса продовольственной и энергетической безопасности. Какие именно – не уточняют.

Китай не является стороной украинского кризиса, но мы не стояли сложа руки, не говоря уже о том, чтобы подлить масла в огонь, и всегда твердо и настойчиво призывали к миру и продвигали переговоры. Уроки украинского кризиса глубоки и заслуживают серьезного изучения всеми сторонами. Для долгосрочной перспективы все стороны должны обсудить построение сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения длительного мира и безопасности,

– пишет китайская сторона.

Прямых комментариев китайской стороны по поводу обвинений The Wall Street Journal пока нет. Однако Китай продолжает отрицать все обвинения как журналистов, так и правительств стран в тайном сотрудничестве с россией.