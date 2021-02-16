После свежих обновлений watchOS 7.2 или 7.3 некоторые смарт-часы Apple Watch столкнулись с серьезным багом. Некоторые аксессуары не заряжаются, сколько бы не находились на зарядке.

Эту проблему уже признали в Apple. Правда, там добавили, что проблема коснулась очень незначительного количества девайсов. Речь идет об отдельных устройствах из моделей Apple Watch Series 5 и Apple Watch SE.

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Что предлагает Apple

В Apple говорят, что готовы бесплатно отремонтировать Apple Watch, которые не заряжаются.

Чтобы проверить, не оказался ли ваш девайс с такой проблемой, в компании советуют выполнить следующие шаги:

Чтобы проверить, затрагивает ли эта проблема ваши часы Apple Watch, положите их на зарядное устройство, которое вы обычно используете, и подождите не менее 30 минут.

Если часы Apple Watch все равно не заряжаются, обратитесь в службу поддержки Apple, чтобы оформить бесплатный ремонт.

Также производитель уже выпустил свежее обновление watchOS 7.3.1. В новой версии разработчики обошли возникновение проблем с зарядкой на Apple Watch Series 5 и Apple Watch SE, которые пока не пострадали.