После обновления в Apple Watch появился серьезный баг
После свежих обновлений watchOS 7.2 или 7.3 некоторые смарт-часы Apple Watch столкнулись с серьезным багом. Некоторые аксессуары не заряжаются, сколько бы не находились на зарядке.
Источник:AppleInsider
Эту проблему уже признали в Apple. Правда, там добавили, что проблема коснулась очень незначительного количества девайсов. Речь идет об отдельных устройствах из моделей Apple Watch Series 5 и Apple Watch SE.
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Что предлагает Apple
В Apple говорят, что готовы бесплатно отремонтировать Apple Watch, которые не заряжаются.
Чтобы проверить, не оказался ли ваш девайс с такой проблемой, в компании советуют выполнить следующие шаги:
- Чтобы проверить, затрагивает ли эта проблема ваши часы Apple Watch, положите их на зарядное устройство, которое вы обычно используете, и подождите не менее 30 минут.
- Если часы Apple Watch все равно не заряжаются, обратитесь в службу поддержки Apple, чтобы оформить бесплатный ремонт.
Также производитель уже выпустил свежее обновление watchOS 7.3.1. В новой версии разработчики обошли возникновение проблем с зарядкой на Apple Watch Series 5 и Apple Watch SE, которые пока не пострадали.
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