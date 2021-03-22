В этом месяце Microsoft выпустила очередное накопительное обновление для Windows 10, установка которого в некоторых случаях приводит к появлению синего экрана смерти (BSOD) при попытке печати документов. Разработчики быстро выпустили патч для исправления, но, как оказалось, это добавило новых проблем.

Ранее сообщалось, что в некоторых случаях установка мартовского накопительного обновления для Windows 10 приводит к появлению BSOD с ошибкой APC_INDEX_MISMATCH, когда пользователь пытается напечатать на принтере какой-нибудь документ. После обновления проблема с печатью стала несколько иной. Теперь принтер печатает только часть документа или же вообще не печатает ничего, выдавая чистые листы.

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Новые проблемы

Проблема касается обновлений KB5000802, KB5000808, KB5000809 и KB5000822, которые предназначены для различных версий Windows 10. Ранее Microsoft сообщала, что эти обновления могут вызвать BSOD, но недавно разработчики опубликовали больше информации. Для каждого из четырех перечисленных ранее обновлений разработчики добавили одинаковое описание.

"После установки обновлений, выпущенных 9 марта 2021 года и 15 марта 2021 года , вы можете получить неожиданный результат при печати документов из приложений. Проблемы могут выражаться в следующем:

Элементы документа могут быть напечатаны в виде сплошных черных / цветных прямоугольников или могут отсутствовать, в том числе штрих-коды, QR-коды и графические элементы, такие как логотипы.

Строки таблиц могут отсутствовать. Также могут возникать другие проблемы с выравниванием и форматированием страниц.

Печать с некоторых приложений или на некоторых принтерах может привести к появлению пустой страницы".

В отличие от прошлого раза, временного исправления этой проблемы нет. Скорее всего, ее можно решить, удалив последнее накопительное обновление. Microsoft работает над созданием соответствующего патча и обещает выпустить его в течение нескольких дней.