Ночью "Дия" начнет обновлять адресные справочники. Собственно, поэтому украинцы не смогут воспользоваться услугами.

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Для чего нужны обновления

Обновить информацию необходимо, чтобы безошибочно отражалась принадлежность населенных пунктов к общинам. В "Дия" заверили, что работают в турборежиме, чтобы услуги восстановились как можно быстрее.

Последние нововведения в "Дия"

В сентябре в "Дия" разрешили изменить приписку к военкомату. Сейчас это можно сделать в тестовом режиме в 7 городах Украины.

В конце августа во всех центрах по предоставлению административных услуг Киева можно пройти процедуру верификации с помощью электронного паспорта. Надо отсканировать QR-код в приложении "Дия".

Важно, что в Украине уже приравняли электронные паспорта к бумажным. Президент подписал закон в апреле.

К слову, председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий показал схему продажи поддельных негативных ПЦР-тестов на СОVІD-19 и сертификатов о вакцинации. Ранее отмечали, что подделка COVID-сертификатов грозит лишением свободы.

Текст публикации "Дия":

​​Услуги на портале обновляются и будут недоступны

Сегодня ночью "Дия" будет обновлять адресные справочники, поэтому вы не сможете воспользоваться услугами на портале. Все заработает уже 11 сентября.

Для чего мы это делаем? Чтобы безошибочно отражалась принадлежность населенных пунктов к общинам

Мы работаем в турборежиме, чтобы услуги восстановились как можно быстрее!