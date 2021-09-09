Ночью "Дия" начнет обновлять адресные справочники. Собственно, поэтому украинцы не смогут воспользоваться услугами.

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Для чего нужны обновления

Обновить информацию необходимо, чтобы безошибочно отражалась принадлежность населенных пунктов к общинам. В "Дия" заверили, что работают в турборежиме, чтобы услуги восстановились как можно быстрее.

Последние нововведения в "Дия"

Текст публикации "Дия":

​​Услуги на портале обновляются и будут недоступны

Сегодня ночью "Дия" будет обновлять адресные справочники, поэтому вы не сможете воспользоваться услугами на портале. Все заработает уже 11 сентября.

Для чего мы это делаем? Чтобы безошибочно отражалась принадлежность населенных пунктов к общинам

Мы работаем в турборежиме, чтобы услуги восстановились как можно быстрее!