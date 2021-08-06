Гендиректор Porsche заявил, что компания комплектует свои автомобили "поддельными чипами"
Источник:BD
Дефицит комплектующих всколыхнул весь мир и зацепил большое количество производителей электроники. Больше всего пострадала автомобильная отрасль. Каждый по-своему борется с ситуацией на рынке. Компания Porsche выбрала несколько сомнительный подход.
Поддельные чипы – это временное решение. Компания была вынуждена пойти на этот шаг, чтобы избежать проблем с поставками автомобилей на рынок.
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Что известно
Генеральный директор компании Оливер Блюм дал интервью немецкой газете Stuttgarter Zeitung, во время которого и рассказал об этом. По его словам, такие "чипы-плацебо" используют лишь в некоторых частных системах и никогда в критически важных частях автомобиля.
Когда рынок оправится от дефицита и сможет удовлетворить спрос полностью, клиенты смогут заменить поддельные чипы нормальными в сервисных центрах.
Оливер Блюм не стал вдаваться в подробности. Но объяснил, что такое решение компания считает лучшим вариантом, чем остановку поставок вообще.
Известно также, что по этой причине у Porsche временно не будут работать некоторые функции.Напомним, недавно стало известно, каким образом с дефицитом борется компания Tesla. По словам Илона Маска, программисты компании адаптируют программное обеспечение для всех чипов, которые доступны на рынке. Код электромобилей Tesla периодически переписывается, когда компании приходится менять поставщика. В результате после замены чипов на альтернативные, на адаптацию программного обеспечения идет всего несколько недель.