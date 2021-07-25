Порносайт выкупил домен видеохостинга и разместил свои ролики в популярных СМИ
Источник:Vice
Сайт 5 Star Porn HD приобрел домен vid.me, который ранее принадлежал видеохостингу Vidme. В свое время он планировал конкурировать с YouTube, но закрылся несколько лет назад. Из-за этого на сайтах, которые раньше встраивали видео с Vidme в свои статьи, теперь появились порнографические ролики.
Vidme работал с 2014 по 2017 годы. Он позволял встраивать размещенные в себя ролики на сторонние сайты – так же, как YouTube, Vimeo и много других видеохостингов.
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Что произошло
Владельцы 5 star Porn HD настроили редирект, и теперь посетители vid.me автоматически перенаправляются на порносайт. Они также настроили код видеороликов Vidme таким образом, чтобы на сайтах, куда они были встроены, отображалась главная страница 5 Star Porn HD.
Статья времен до президентства Трампа, посвященная выступлению Трампа на дебатах Республиканской партии, иллюстрирована миниатюрами порнографических видео / Скриншот Vice
Жертвами ситуации стали популярные англоязычные СМИ:
- Huffington Post,
- The Washington Post,
- New York Magazine,
- Uproxx,
- Gizmodo.
Большинство сайтов уже убрали ролики с Vidme со своих страниц.