Порносайт выкупил домен видеохостинга и разместил свои ролики в популярных СМИ

Сайт 5 Star Porn HD приобрел домен vid.me, который ранее принадлежал видеохостингу Vidme. В свое время он планировал конкурировать с YouTube, но закрылся несколько лет назад. Из-за этого на сайтах, которые раньше встраивали видео с Vidme в свои статьи, теперь появились порнографические ролики.

Vidme работал с 2014 по 2017 годы. Он позволял встраивать размещенные в себя ролики на сторонние сайты – так же, как YouTube, Vimeo и много других видеохостингов.

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Что произошло

Владельцы 5 star Porn HD настроили редирект, и теперь посетители vid.me автоматически перенаправляются на порносайт. Они также настроили код видеороликов Vidme таким образом, чтобы на сайтах, куда они были встроены, отображалась главная страница 5 Star Porn HD.

Статья времен до президентства Трампа, посвященная выступлению Трампа на дебатах Республиканской партии, иллюстрирована миниатюрами порнографических видео / Скриншот Vice

Жертвами ситуации стали популярные англоязычные СМИ:

Huffington Post,

The Washington Post,

New York Magazine,

Uproxx,

Gizmodo.

Большинство сайтов уже убрали ролики с Vidme со своих страниц.