Как пишет источник, речь идет о как минимум шести видео. В двух из них вроде бы фигурируют разнообразные атрибуты православной церкви.

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Оскорбительное порно

Два фильма потенциально подпадают под статью 148 Уголовного кодекса – "Нарушение права на свободу совести и вероисповедания" . Поэтому ведомство потребовало не только проверить их и заблокировать, но и просит Следственный комитет рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности авторов этих видео.

. Поэтому ведомство потребовало не только проверить их и заблокировать, но и просит Следственный комитет рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности авторов этих видео. Еще три ролика привлекли внимание Роскомнадзора, поскольку в них якобы демонстрируются наркотики и способы их употребления . Ссылками на них ведомство поделилось с Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Потенциально эти видео подпадают под статью 6.13 Кодекса об административных правонарушениях – "Пропаганда наркотиков".

. Ссылками на них ведомство поделилось с Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Потенциально эти видео подпадают под статью 6.13 Кодекса об административных правонарушениях – "Пропаганда наркотиков". Наконец, Роскомнадзор обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить один видеоролик, содержание которого может подпадать под статью "Оскорбление представителей власти". Как именно такой контент мог непоправимо повредить моральному состоянию или репутации кого-то из российских властей – непонятно.

Каким может быть решение

Если эксперты всех вовлеченных в дело организаций после достаточного количества просмотров определят, что ролики действительно оскорбляют чувства верующих и властей, а также пропагандируют наркотики, ведомство внесет ссылки на материалы в Единый реестр запрещенной информации и потребует удалить эти видеоролики.

Если PornHub в течение суток не выполнит запрос, страницы с указанными видео смогут заблокировать. В случае повторных нарушений под запрет на территории России попадет уже весь сайт.