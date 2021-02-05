Популярный порносервис Pornhub планирует бороться с нарушениями на своей платформе. В частности, сервис увеличит команду модераторов, а также введет биометрическую проверку пользователей, которые загружают видео.

При этом весь контент и в дальнейшем будет проверять команда модерации, а проверку лица будет выполнять команда Yoti.

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Как будет происходить верификация

Для подтверждения личности пользователю нужно будет предоставить актуальное фото и документ, удостоверяющий личность.

"Yoti проверит действительность документа, подтверждающего личность, и сравнит этот документ с отправленной фотографией, используя безопасную биометрическую технологию", – говорится в заявлении.

При этом в сервисе отмечают, что сейчас модераторы будут чаще проверять поисковые запросы на наличие фраз, которые нарушают политику пользования. А сами модераторы пройдут тщательную подготовку. Также компания позаботится о психическом здоровье своих сотрудников, обеспечив им поддержку и терапию.

Подробнее о скандале с Pornhub

Недавно издание New York Times опубликовало статью, в которой журналисты обвинили администрацию сайта в недостаточно качественной проверке.

Также СМИ обратило внимание, что на сайте есть много контента с нелегальным порно, в частности с несовершеннолетними.

В результате Pornhub вынужден был оперативно внедрять новые правила пользования сайтом. Они предусматривают жесткую модерацию контента, а также запрет на скачивание видео с платформы. Более того, тогда пришлось удалить большую часть контента.