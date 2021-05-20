Коллекция состоит из 20 фильмов и охватывает период с конца XIX века по 1940-е годы. Как уточнили в компании журналистам издания CNET, фильмы демонстрируют, что у людей с 1900-х годов с сексуальностью было все в порядке.

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Немного о фильмах

Сообщается, что ранние картины достаточно сдержанны. Однако поздние работы позволяют себе демонстрировать гораздо больше откровенных сцен и включают то, что пользователи подобных сайтов привыкли видеть и в наше время. Некоторым роликам, которые раскрасили с помощью алгоритмов, более 100 лет.

Фильмы для взрослых появились еще на заре кинематографа. Из пионеров жанра можно выделить французов Эжена Пиру и Альберта Киршнера. Киршнер срежиссировал ранний из сохранившихся эротических фильмов Le Coucher de la Mariée.



Le Coucher de la Mariée режиссера Альберта Киршнера / Скриншот из фильма

Подобный жанр был популярен и в Австрии начала XX века. В то время Иоганн Шварцер создает собственную кинокомпанию Сатурн-фильм, которая между 1906 и 1911 снимает 52 эротических фильма.

Чтобы восстановить фильмы, искусственному интеллекту нужно было изучить цветные изображения и видео. Для этого специалисты предоставили ему доступ в библиотеку из 100 тысяч роликов сайта PornHub.

После того как были раскрашены черно-белые фильмы, команда сайта уменьшила мерцание на кадрах и добавила частоту 60 кадров в секунду. Добавили также аудиодорожки с фортепианной музыкой, типичной для фильмов тех времен.

Мы думали, что важно не только сохранить, но и модернизировать эти фильмы,

— отметили в PornHub.