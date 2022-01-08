Поразительный космический календарь на 2022 год: где его найти

Начался 2022 год, а значит, пора менять старые календари на новые. Можно, конечно, поискать что-нибудь на просторах сети. А можно взять все готовое с одного сайта.

Европейское космическое агентство постоянно популяризирует космическую тематику и все, что связано с ней. В этот раз дизайнеры агентства создали невероятно красивый календарь на каждый месяц 2022 года. Все изображения в высоком разрешении можно скачать на сайте.

Интересное на сайте Результаты конкурса ART The Frame – Samsung открывает в Украине таланты художников и фотографов



Календарь на январь 2022 года / Фото ESA

Для календаря были использованы многочисленные фотографии, сделанные спутниками дистанционного зондирования Земли Sentinel-2.



Календарь на декабрь 2022 года / Фото ESA

Sentinel-2A и Sentinel-2B делают тысячи фотографий. Однако дизайнеры ESA, конечно, отобрали только самые яркие и милые глазу изображения.



Календарь на февраль 2022 года / Фото ESA

Каждое изображение с календарем подписано, чтобы было ясно, что именно попало в поле зрения спутников Sentinel-2. На каждый месяц 2022 года предлагается свой оригинальный календарь, который можно поставить как фоновое изображение на телефоне, рабочем столе компьютера.