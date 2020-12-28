На сайте космического телескопа Hubble в рубрике "изображение недели" опубликовали замечательную фотографию галактики с обозначением NGC 2217, которая также известна как AM 0619-271.

Названный объект располагается в созвездии Большого Пса на расстоянии примерно 65 миллионов световых лет от нас. На снимке NGC 2217 отражено анфас, благодаря чему прекрасно видна структура галактики, в частности, ее яркая центральная часть и спиральные рукава, которые закручиваются.

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Что известно о галактике

NGC 2217 – это спиральная галактика с перемычкой, похожая на наш Млечный путь. Объекты данного типа имеют так называемый "бар" из ярких звезд, который выходит из центра и пересекает галактику посередине.



Галактика NGC 2217

Наблюдения показывают, что газ во внутренних областях NGC 2217 движется в направлении, противоположном вращению звезд. По оценкам, размер галактики в поперечнике составляет около 100 тысяч световых лет.

Стоит отметить, что при формировании изображения использовались данные системы Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS). Это комплекс телескопов панорамного обзора и быстрого реагирования, расположенный на вершине вулкана Мауна-Кеа на острове Гавайи.