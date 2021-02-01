В рубрике "Изображение недели" на сайте космического телескопа Hubble представлен замечательный снимок галактики под названием UGC 3885. Объект расположен в созвездии Рыси и относится к спиральному типу.

Источник: NASA

На фотографии галактику видно в лучах света от яркой звезды. Это светило, хоть и находится на переднем плане, но не скрывает от камер Hubble особенности UGC 3885.

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Чем особенна галактика UGC 3885

Для наблюдателя на Земле галактика располагается под наклоном и несколько напоминает водоворот. В структуре UGC 3885 можно видеть многочисленные синеватые вкрапления – это молодые звездные скопления.

В общем, объект в свете звезды выглядит довольно эффектно. Ниже вы можете посмотреть снимок в полном разрешении, нажав на него для увеличения.



Галактика UGC 3885

Напомним, что запуск шаттла "Дискавери" STS-31 с телескопом Hubble на борту был осуществлен 24 апреля 1990 года. За время эксплуатации космической обсерватории было проведено пять сервисных миссий. В ближайшие месяцы аппарат отметит свою 31 годовщину.