Космическая красота спиральной галактики в свете звезды: фото дня
В рубрике "Изображение недели" на сайте космического телескопа Hubble представлен замечательный снимок галактики под названием UGC 3885. Объект расположен в созвездии Рыси и относится к спиральному типу.
Источник: NASA
На фотографии галактику видно в лучах света от яркой звезды. Это светило, хоть и находится на переднем плане, но не скрывает от камер Hubble особенности UGC 3885.
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Чем особенна галактика UGC 3885
Для наблюдателя на Земле галактика располагается под наклоном и несколько напоминает водоворот. В структуре UGC 3885 можно видеть многочисленные синеватые вкрапления – это молодые звездные скопления.
В общем, объект в свете звезды выглядит довольно эффектно. Ниже вы можете посмотреть снимок в полном разрешении, нажав на него для увеличения.
Напомним, что запуск шаттла "Дискавери" STS-31 с телескопом Hubble на борту был осуществлен 24 апреля 1990 года. За время эксплуатации космической обсерватории было проведено пять сервисных миссий. В ближайшие месяцы аппарат отметит свою 31 годовщину.
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