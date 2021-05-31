На этот раз Hubble обратил свое внимание на объект NGC 2276. Казалось бы, что это обычная спиральная галактика, которая расположена за 120 миллионов световых лет от нас. Но не все так просто, ведь NGC 2276 страдает от своего соседа – линзовидной галактики NGC 2300.

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Поразительная фотография галактики NGC 2276, сделанная телескопом Hubble / Фото NASA

Чем интересна галактика NGC 2276

Как можно увидеть на фотографии, галактика имеет асимметричную форму. Это происходит из-за гравитационного влияния соседней галактики.

Линзовидная NGC 2300 силой своей мощной гравитации притягивает к себе NGC 2276. Из-за этого красивые спиральные рукава галактики разрушаются.Такая ситуация с "перетягиванием каната" не редкость во Вселенной.

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Галактика NGC 2276 (слева) и 2300 (справа) / Фото Space.com