Попытка заблокировать сервисы Google в России обернулась катастрофой для банков

Российские банки столкнулись с большим сбоем своих интернет-систем через несколько дней после того, как "Роскомнадзор" начал предпринимать попытки ограничить работу ряда сервисов Google. 13 сентября пользователи начали жаловаться на нестабильную работу личных кабинетов, через которые банки взаимодействуют с ЦБ.

Проблемы в работе банков сохранились и во вторник, что создало трудности для проведения регулярных операций, таких как предоставление кредитов и размещение денег на депозитах. Из-за этих трудностей Центральный банк даже начал принимать заявки от банков на бумажных носителях и продлил срок их подачи.

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Официально было заявлено, что трудности связаны с проведенными техническими работами, однако это совсем не так.

Что такое "Роскомнадзор"?

Это федеральный орган исполнительной власти России, который фактически выполняет функции цензуры в отношении средств массовой информации и интернета.

В чем причина коллапса банковской системы в России

На прошлой неделе Роскомнадзор начал блокировать шесть VPN-сервисов, среди которых популярный Nord VPN. Тогда же началась и частичная блокировка DNS-адресов Google и Cloudflare. "Ростелеком" уже ввел ограничения на взаимодействие с общественными DNS-серверами Google и Cloudflare, а также на работу протокола DoH.

Роскомнадзор тестирует "технические средства противодействия угрозам", установленные на сетях в рамках закона о суверенном интернете. Первыми с помощью таких средств были заблокированы ресурсы, связанные с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Пытались закрыть одно, а поломали все

Из-за блокировки DNS-адресов Google и Cloudflare в России возникло немало трудностей с другими сервисами, которые так или иначе завязаны на их работе. У некоторых пользователей, например, наблюдаются проблемы с доступом к сайту российской железной дороги, доступ к которому теперь можно получить только с помощью VPN.