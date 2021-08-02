Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 9C получит конфигурацию с расширенной памятью

Когда Xiaomi впервые представила бюджетный смартфон Redmi 9C летом прошлого года, и для модели были доступны только версии с 32 или 64 гигабайтами постоянной памяти. Теперь производитель решил обновить серию, добавив вариант с 4 Гб ОЗУ и 128 Гбайтами ПЗУ.

Известно, что пока модель начнут продавать в Малайзии – с 3 августа она поступит в торговые сети по цене в 120 долларов. Стоит упомянуть, что речь идет о моделях с текстурированным корпусом из "бюджетного" пластика. При этом смартфон имеет вполне приемлемые для своего ценового сегмента функции.

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Чем интересен смартфон Xiaomi Redmi 9C

Модель оснащена 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и каплевидным вырезом для селфи-камеры на 5 мегапикселей. На тыльной панели имеется квадратный модуль со скругленными углами, вмещающий три камеры:

13-мегапиксельную основную;

2-мегапиксельный макромодуль;

2-мегапиксельный вспомогательный датчик глубины.



Смартфон Xiaomi Redmi 9C представили с расширенной памятью / Фото Xiaomi

Устройство базируется на мобильной платформе MediaTek Helio G35 и имеет батарею на 5000 мА*ч. "Из коробки" смартфон работает под управлением ОС Android 10 в оболочке MIUI 12. О возможности поставок новой версии в Украину и другие страны будет известно позже.