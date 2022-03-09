Популярный сервис для веб-дизайнеров Figma присоединился к санкциям против России: детали

Figma – один из самых популярных сервисов для разработки интерфейсов и прототипов с возможностью организации совместной работы. Компания начала процесс выхода с рынка оккупанта.

Как и в некоторых других случаях, процесс будет постепенным. В настоящее время компания, клиентами которой сегодня являются более миллиона специалистов по всему миру, остановила прием новых платежей от российских пользователей, что означает отказ в оформлении новых подписок.

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Подробности

Первоначально Figma заморозит корпоративные аккаунты российских клиентов.

При этом сервис не уточняет, вернет ли им деньги.

Личные аккаунты продолжат работать еще некоторое время – до момента, пока не закончится оплаченная подписка.

После этого бывшим клиентам придется искать альтернативу, ведь, как отмечалось, оформить новую подписку не удастся.

Ближайшими конкурентами Figma являются такие программы как Photoshop и Xd. Однако и здесь России не повезло: обе принадлежат компании Adobe, которая недавно также объявила о выходе с рынка государства-оккупанта.

Сотрудничество с Россией прекратила и Readdle – украинская продуктовая IT-компания, которая занимается созданием приложений. Разработчики уже удалили все свои приложения из российских App Store и Google Play, а именно Spark, Documents, Scanner Pro, PDF Expert, Calendars.