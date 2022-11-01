Стоит отметить, что Илон Маск в одном из недавних интервью похвалил TikTok, заявив, что его алгоритмы не являются "скучными". По его мнению, можно "так же отточить Twitter, чтобы он был интересен". Вероятно, именно через Vine новый владелец соцсети хочет повысить вовлеченность, набрав желаемый миллиард пользователей.

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Что известно

Традиционно Маск интересуется мнением своих подписчиков в твиттере, спрашивая их, стоит ли восстановить Vine.

Как видно из результатов опроса, большинство поддержало инициативу, однако этот вопрос скорее формальность, ведь Маск, судя по всему, уже и без того принял решение. По словам одного из нынешних работников компании, с которым поговорило издание The Verge, инженеров уже попросили изучить код Vine, чтобы выяснить, сколько работы понадобится для его возрождения. Более того, по данным издания Axios, перезагрузка может быть готова уже к концу года.

Как пишет источник, это очень агрессивные сроки, учитывая, что коду Vine уже более десяти лет. Однако Маска это, похоже, не волнует и назначать для него такие сжатые сроки – не в новинку. На днях он поставил ультиматум своим разработчикам: либо они вводят платную верификацию до 7 ноября, либо будут уволены.

Что такое Vine

Vine – это видеосервис, предлагавший шестисекундные зацикленные видео.

Twitter приобрел стартап еще до его запуска в 2013 году.

Vine быстро получил популярность. 9 апреля 2013 года Vine стал самым загружаемым бесплатным приложением для iOS в App Store.

Сервис не был интегрирован в Twitter, но позволял добавить оттуда также использовавших его друзей.

И хотя количество пользователей в определенный момент достигло 200 миллионов, позже Vine не выдержал конкуренции с Instagram, Snapchat и YouTube, потеряв часть своей аудитории.

27 октября 2016 года было объявлено о закрытии сервиса.

Конкретные сроки возможного запуска неизвестны. Вполне возможно, что код Vine окажется непригодным для использования сегодня и компании придется переписывать его с нуля или вообще отказаться от этих планов. Неясно также, хочет ли Маск оставить сервис отдельным приложением, или интегрировать его в Twitter, как это, например, сделал Instagram со своими Reels.